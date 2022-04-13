Банки с 21 февраля выдали доступные кредиты почти на 4 миллиарда

Представители микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) с 21 февраля по 11 апреля 2022 г. по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" получили от уполномоченных банков кредиты на общую сумму 3,95 миллиарда гривен.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За период с 21 февраля по 11 апреля 2022 г. в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 1391 кредит на общую сумму 3,95 млрд грн. Всего с момента старта Программы представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 36213 кредитов на общую сумму 93,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что правительство внесло существенные упрощения для кредитования, в частности, предусмотрело возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Кабмина на уровне 80%.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров принял постановление о дополнительном выделении более 2,3 миллиарда гривен для реализации изменений по льготному кредитованию предпринимателей сельскохозяйственной отрасли в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%»