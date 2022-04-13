Доллар 13 апреля торгуется разнонаправленно к евро и иене

Курс доллара в среду утром растет к иене и снижается к евро на факторе раскручивающейся инфляции и ожиданий ответных действий от Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET курс евро к доллару растет до 1,0833 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0826 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 125,55 иены со 125,35 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) уменьшается на 0,02%, до 100,27 пункта.

С одной стороны, давление на курс американской валюты оказывают данные о потребительских ценах в США. Так, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до максимальных с 1981 года 8,5% с 7,9% месяцем ранее. А только за март потребительские цены выросли на 1,2%.

С другой стороны, динамика потребительских цен в значительной степени влияет на дальнейшие действия Федрезерва США. При высокой инфляции регулятор может сильно повысить учетную ставку и тем самым ужесточить монетарную политику, что позитивно для национальной валюты.

По словам аналитика IG Ипа Цзюня Жуна (Yeap Jun Rong), которые приводит газета Wall Street Journal, вчерашние комментарии представителя ФРС поддержали ожидания того, что регулятор не откажется от дальнейшего повышения ставки.