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Зеленский подписал закон о 100% гарантии вкладов на период войны
Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля подписал закон №2180-XI о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.
Как сообщил глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Телеграм-канале во вторник, закон также устанавливает, что впоследствии максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн по сравнению с 200 тыс. грн в настоящее время.
Помимо того в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который сегодня единственный имеет 100% гарантию вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке на срок свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.
Согласно тексту законопроекта на сайте Рады, вложения в депозитные и сберегательные сертификаты банка вкладами не являются.
Среди других норм закона - отмена обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по векселям, выданным им в 2015-2016 годах Минфину. По состоянию на сентябрь 2021 года остаток долговых обязательств Фонда Минфину по векселям составлял 45,7 млрд грн по номиналу векселей и свыше 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.
Закон также поручает Счетной палате безотлагательно провести аудит работы ФГВФЛ в 2016-2019 гг.
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