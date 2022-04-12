Спрос на военные облигации на аукционах вырос до 6,17 млрд грн

Министерство финансов Украины на седьмых аукционах по размещению военных облигаций в этот вторник смогло привлечь 6,17 млрд грн по сравнению с 0,96 млрд грн неделей ранее и 3,33-4,88 млрд грн в предыдущие три недели.

Согласно информации на сайте ведомства, были размещены 7-мес. бумаги на 1,47 млрд грн и 15-мес. на 4,7 млрд грн.

Ставки размещения остались на прежних уровнях: соответственно 10% и 11% годовых.

Число заявок вновь выросло до рекорда – суммарно 73 против 66 неделю и 65 две недели назад, в том числе на более короткие бумаги их было подано 51. Все заявки были удовлетворены.





Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте

Номер аукциона 51* 52* Код выпуска облигаций Доразмещение UA4000225791 Доразмещение UA4000225809 Номинальная стоимость 1000 1000 Количество выставленных облигаций, шт, - - Дата проведения 12.04.2022 12.04.2022 Дата оплаты за приобретенные облигации 13.04.2022 13.04.2022 Срок оплаты процентов - 22.06.2022 Срок оплаты процентов 21.12.2022 Срок оплаты процентов 21.06.2023 Размер купонного платежа на одну облигацию - 55.00 Номинальный уровень доходности. % 10.00 11.00 Срок обращения (дней) 203 434 Дата погашения 02.11.2022 21.06.2023 Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 1550678000 4548358000 Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 1550678000 4548358000 Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 3048833000 7345960000 Количество поданных заявок. шт 51 22 Количество удовлетворенных заявок. шт 51 22 Максимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 11.00 Минимальный уровень доходности облигаций. % 10.00 11.00 Установленная доходность. % 10.00 11.00 Средневзвешенная доходность. % 10.00 11.00 Поступление в бюджет 1468972776.18 4700727993.00

Данные: Минфин Украины

* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"

Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг по отдельной процедуре на 20 млрд грн.

На рыночных аукционах с 1 марта их объем продаж составил 34,9 млрд грн, $11,9 млн и EUR143,4 млн.

Номинальная ставка по гривневым ОВГЗ составляет 10-11% годовых, по долларовым – 3,7%, по евро – 2,5%. Срок обращения – до 15 месяцев.