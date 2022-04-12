Спрос на военные облигации на аукционах вырос до 6,17 млрд грн

Согласно информации на сайте ведомства, были размещены 7-мес. бумаги на 1,47 млрд грн и 15-мес. на 4,7 млрд грн.
Ставки размещения остались на прежних уровнях: соответственно 10% и 11% годовых.
Число заявок вновь выросло до рекорда – суммарно 73 против 66 неделю и 65 две недели назад, в том числе на более короткие бумаги их было подано 51. Все заявки были удовлетворены.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|51*
|52*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225809
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|-
|-
|Дата проведения
|12.04.2022
|12.04.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|13.04.2022
|13.04.2022
|Срок оплаты процентов
|-
|22.06.2022
|Срок оплаты процентов
|21.12.2022
|Срок оплаты процентов
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|55.00
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|11.00
|Срок обращения (дней)
|203
|434
|Дата погашения
|02.11.2022
|21.06.2023
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1550678000
|4548358000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1550678000
|4548358000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|3048833000
|7345960000
|Количество поданных заявок. шт
|51
|22
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|51
|22
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.00
|Поступление в бюджет
|1468972776.18
|4700727993.00
Данные: Минфин Украины
* - облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации"
Как сообщалось, общий объем выпуска военных облигаций - до 400 млрд грн. Их может покупать Нацбанк, который уже приобрел этих бумаг по отдельной процедуре на 20 млрд грн.
На рыночных аукционах с 1 марта их объем продаж составил 34,9 млрд грн, $11,9 млн и EUR143,4 млн.
Номинальная ставка по гривневым ОВГЗ составляет 10-11% годовых, по долларовым – 3,7%, по евро – 2,5%. Срок обращения – до 15 месяцев.