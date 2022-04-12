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Bitcoin, Ethereum, Solana и Cardano стремительно дешевеют
11:01 12.04.2022 |
Биткойн продолжает дешеветь: за последнюю неделю главная криптовалюта потеряла более 15% своей стоимости. В ночь на 12 апреля его цена опустилась ниже 40 000 впервые с 16 марта и устремилась к отметке 39 000 долларов.
За последние сутки биткойн подешевел примерно на 6%. Эксперты связывают падение курса с продолжающейся распродажей биткойнов на фоне выхода из рискованных активов перед налоговым сезоном в США и повышением ставок Федеральной резервной системой.
Минимальный курс составил около 39 300 долларов, на момент публикации за один биткойн дают около 39 600 долларов. Рыночная капитализация криптовалюты опустилась до 750 миллиардов долларов. Пиковое значение за последнее время было зафиксировано в конце марта, когда курс биткойна превысил 48 000 долларов.
Ethereum тоже продолжает дешеветь, за одну монету дают в данный момент дают менее 3000 долларов, а рыночная капитализация криптовалюты составляет 357 миллиардов долларов. За неделю курс опустился на 15%.
Поддерживаемая Илоном Маском (Elon Musk) киптовалюта Dogecoin просела на 10% за неделю. Сейчас за неё дают 0,1356 доллара, а рыночная капитализация опустилась ниже 18 миллиардов долларов. Solana за неделю подешевела 25% до уровня 99 долларов, курс Cardano снизился на 23%.
За последнюю неделю выросли только малоизвестные монеты, например, криптовалюта Kyber Network Crystal v2 подорожала на 28%, Neutrino USD стала дороже почти на 20%, Monero XMR прибавила около 8%. Все остальные криптовалюты упали в цене.
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