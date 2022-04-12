Золото слабо дорожает 12 апреля на сохранении спроса на активы-убежища

Стоимость золота во вторник утром умеренно растет на сохранении спроса на драгметалл как "надёжный" актив для сбережений в свете сохранения глобальной неопределенности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.49 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 11,8 доллара, или на 0,61%, до 1960 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,51%, до 25,365 доллара за унцию.

Спрос на золото остается повышенным, так как напряженная ситуация на мировой арене поддерживает спрос на надежные активы.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на продолжающееся ускорение глобальной инфляции и рассматривают драгметалл как актив-убежище в этой ситуации.