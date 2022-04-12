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Доллар укрепляется 12 апреля на росте доходности гособлигаций США
08:59 12.04.2022 |
Курс доллара во вторник утром укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам за счёт роста доходности гособлигаций США, делающего более выгодными долговые инструменты в американской валюте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EET курс евро к доллару снижается до 1,0879 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0883 доллара, курс доллара к иене увеличивается до 125,44 иены со 125,35 иены с закрытия пятницы. А индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) увеличивается на 0,11%, до 100,05 пункта.
Доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries растет до 2,826% с уровня прошлого закрытия в 2,782%, что делает американскую валюту более выгодной для покупки.
Основное внимание валютных инвесторов сегодня будет также сосредоточено на данных о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам марта ускорилась до рекордных с 1981 года 8,4% с 7,9% месяцем ранее.
Согласно мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, очень высокая инфляция в США поддержит ожидания рынка в отношении агрессивного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой. И это тоже создаёт перспективы для дальнейшего укрепления доллара.
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