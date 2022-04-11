Еврооблигации Украины за неделю подешевели в среднем на 5%

Цены еврооблигаций Украины после роста в среднем на 12% в последнюю неделю марта на новостях об украинско-российских переговорах в Стамбуле в первую неделю апреля снизились в среднем на 5%.

По информации Bloomberg, исключением стали лишь самые короткие бумаги с погашением в сентябре 2022 года: их цена за неделю опустилась лишь на 0,2% и к концу дня пятницы, 8 апреля, составляла 61,6% номинала.

Однако с учетом близости срока выплат это увеличило их доходности к погашению до 171,3% против 163,4% годовых неделей ранее, тогда как ставки среднесрочных бумаг с погашением до 2026 года увеличились за неделю на 4,7-2,3 процентных пункта (п.п.), а долгосрочных – на 1,8-1,4 п.п.

В частности, еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 71,7% годовых, в 2024 году – 52,7% годовых, в 2025 году – 41,3%, в 2026 году – 34,9%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 гг. выросли до 30,8-24,5%, а самых "длинных" с погашением в 2032-2033 гг. – до 23,1-22,4%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 37,4%, в 2030 году – 21,1%, что на 1,7 п.п. ниже показателей недельной давности.

Курс ВВП-варрантов за прошедшие семь дней снизился на 1,7% и к концу дня пятницы составлял около 31,5% от номинала.