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Евро немного укрепляется 11 апреля на фоне президентских выборов во Франции
13:21 11.04.2022 |
Курс евро неуверенно растет к доллару, в то время как инвесторы следят за ходом президентских выборов во Франции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.27 EET курс евро к доллару растет до 1,0915 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0876 доллара, а курс доллара к иене увеличивается до 125,39 иены со 124,32 иены с закрытия пятницы. Индекс доллара (курс к корзине шести валют крупных торговых партнеров США) увеличивается при этом на 0,02%, до 99,81 пункта.
Рост курса евро остается осторожным и неуверенным. Давление на него оказывают новости о выборах президента во Франции, первый тур которых прошел в воскресенье. По его предварительным данным, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,6%, лидер правой партии "Национальное Объединение" Марин Ле Пен - 23,41%. Второй тур пройдет 24 апреля.
"Победа Макрона с меньшим отрывом поддержит опасения, что Ле Пен может стать президентом. Результаты первого раунда и опросов общественного мнения указывают на то, что результаты второго раунда будут немного давить на евро в ближайшие недели", - отметили аналитики MUFG, чье мнение приводит агентство Рейтер.
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