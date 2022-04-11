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Золото умеренно дешевеет 11 апреля на росте доходности гособлигаций США
08:28 11.04.2022 |
Цена на золото в понедельник утром слабо снижается под некоторым давлением со стороны роста доходности гособлигаций США как альтернативного направления для "надёжных" инвестиций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,9 доллара, или на 0,15%, до 1942,7 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,03%, до 24,83 доллара за унцию.
Давление на стоимость драгоценного металла в понедельник оказывает доходность десятилетних гособлигаций US Treasuries, которая растет до 2,774% с уровня прошлого закрытия в 2,715%, что делает золото сравнительно менее привлекательным для покупки в классе "безрисковых" инвестиций.
Кроме того, доллар, в частности, укрепляется сейчас к иене, а его индекс (курс к корзине шести валют крупных торговых партнёров США) увеличивается на 0,1%, до 99,89 пункта. Более дорогой доллар, в котором исчисляются контракты на сырьевые товары, в том числе золото, делает их менее доступными для обладателей всех остальных валют.
"В последнее время стоимость золота находится в узком диапазоне, но может столкнуться с давлением, поскольку доллар укрепляется на фоне роста доходности гособлигаций", - прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Тина Тэн (Tina Teng).
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