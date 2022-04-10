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Население Украины в марте продало валюты на $351,4 млн больше, чем купило - НБУ
14:52 10.04.2022 |
Объем продажи населением валюты в марте в условиях введенных Национальным банком Украины с начала развязанной Россией войны ограничений превысил объем ее покупки на эквивалент $351,4 млн, преимущественно за счет продажи безналичной валюты.
Согласно данным НБУ на его сайте, покупка наличной валюты составила $77,3 млн, продажа - $72 млн, тогда как безналичной - соответственно $18,6 млн и $375,3 млн.
По сравнению с февралем в марте объем операций с наличной валютой, попавших в статистику Нацбанка, упал более чем в 18 раз, по сравнению с январем - больше чем в 21 раз, а у небанковских финансовых учреждений он обрушился в 200-300 раз - всего до $3-5 млн.
Падение активности операций населения с безналичной валютой оказалось меньшим - 2,8-3,6 раза.
Нацбанк напоминает, что в феврале этого года объем покупки населением превысил объемы ее продажи на $353,4 млн, в январе - на $213,6 млн так же преимущественно за счет операций с безналичной валютой.
НБУ указал, что средневзвешенный курс продажи доллара в марте вырос до 30,0689 грн/$1 с 28,4889 грн/$1 в феврале, евро - соответственно до 33,9111 грн/EUR1 с 32,3613 грн/EUR1 в феврале.
Курс покупки доллара был почти на уровне зафиксированного официального - 29,2543 грн/$1, а евро - 32,4249 грн/EUR1 против соответственно 28,1763 грн/$1 и 31,9549 грн/EUR1 в феврале.
Соответственно спред между курсами покупки и продажи вырос по доллару с 1,1% до 2,8%, по евро - с 1,3% до 4,6%.
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