Принадлежащая китайскому технологическому гиганту Tencent коммуникационная система WeChat присоединилась к тестированию цифрового юаня (e-CNY). Пользователи приложения из регионов пилотной программы могут задействовать инструмент в качестве средства оплаты.

Чтобы совершать транзакции с CBDC, пользователям WeChat необходимо подать соответствующую заявку в необанк WeBank. Последний также принадлежит Tencent.

Ранее Народный банк Китая объявил о расширении программы тестирования e-CNY. В инициативе теперь участвуют: Шэньчжэнь, Сучжоу, Сюнъань, Чэнду, Шанхай, Хайнань, Чанша, Сиань, Циндао, Далянь, Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Фучжоу, Сямынь и шесть городов провинции Чжэцзян, которые принимают Азиатские игры.

Согласно Statista, по состоянию на январь 2022 года WeChat пользуется свыше 1,2 млрд человек. В феврале 2021 года сообщалось, что аффилированный с приложением WeBank одним из первых присоединился к пилотному тестированию цифрового юаня.

Напомним, в январе 2022 года китайский доставщик еды Meituan разрешил мерчантам из числа партнеров принимать e-CNY. За оплату заказов с помощью инструмента пользователям обещали скидочные купоны.