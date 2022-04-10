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«Чистая» продажа валюты Нацбанком Украины с 4 по 8 апреля упала вдвое
10:45 10.04.2022 |
Национальный банк Украины на неделе вновь больше продал валюты, чем купил: долларов - на $211 млн, евро - на EUR84,9 млн, что однако в два с лишним раза меньше, чем неделей ранее, когда "чистая" продажа составила $282,1 млн и EUR299,8 млн.
Согласно информации НБУ на его сайте, за эту неделю он купил всего $11,5 млн и EUR5,5 млн, в тоже время их продажа составила $222,5 млн и EUR90,3 млн.
Как сообщалось, в первые полторы недели после начатой Россией 24 февраля войны "чистая" покупка Нацбанком валюты составила $690,3 млн и EUR20 млн, так как запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.
Однако в последующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи - увеличиваться. В то же время прошлая неделя стала первой, когда тенденция роста "чистой" продажи прекратилась, и ее объемы даже чуть снизились по сравнению с предыдущей неделей: до эквивалента $611,9 млн с $618,6 млн неделей ранее, а на этой неделе они упали сразу вдвое.
Всего с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 778,8 млрд и EUR80,2 млн, а продал $4 млрд 501,9 млн и EUR1 млрд 82,7 млн, в том числе с начала войны покупка валюты составила $1 млрд 121,9 млн и EUR80,2 млн, а продажа $1 млрд 731,7 млн и EUR1 млрд 82,7 млн.
Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно предварительным данным, составили $28 млрд 107,5 млн (в эквиваленте), что на 2% больше, чем на начало марта ($27,538 млрд).
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