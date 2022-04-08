Финансовые новости
- |
- 08.04.22
- |
- 13:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты
13:38 08.04.2022 |
Национальный банк фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности сокращение спреда, и готовится вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.
Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью ЭП.
"Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны. Она начала очень существенно сужаться", - рассказал он.
Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн. "Это не очень широкий спред и это нас радует", - добавил Шевченко.
В результате регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Хотя, отметил глава НБУ, частично ослабление уже есть - расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.
Однако, заверил он, на этом НБУ не остановится: "Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы".
Как отметил глава регулятора, ввести ограничения достаточно легко, но отменять их нужно постепенно. В условиях военного положения возможно самое поэтапно ослаблять ограничения.
"Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ему функций", - резюмировал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС ввел пятый пакет санкций против России
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 07.04.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 08.04.22
|Остаток средств на корсчетах банков 08.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.04.2022
|Индекс доллара приближается к 100, что является лучшей неделей за четыре года
Это интересно
|Intel приостанавливает работу в России и Беларуси
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu