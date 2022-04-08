Нацбанк готовится ослабить ограничения на обращение валюты

Национальный банк фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности сокращение спреда, и готовится вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью ЭП.

"Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны. Она начала очень существенно сужаться", - рассказал он.

Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн. "Это не очень широкий спред и это нас радует", - добавил Шевченко.

В результате регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Хотя, отметил глава НБУ, частично ослабление уже есть - расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Однако, заверил он, на этом НБУ не остановится: "Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы".

Как отметил глава регулятора, ввести ограничения достаточно легко, но отменять их нужно постепенно. В условиях военного положения возможно самое поэтапно ослаблять ограничения.

"Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ему функций", - резюмировал он.