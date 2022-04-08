Индекс доллара приближается к 100, что является лучшей неделей за четыре года

Доллар продолжил неуклонное восходящее движение в пятницу, достигнув нового почти двухлетнего пика по отношению к корзине валют и месячного максимума по отношению к евро, чему способствовала перспектива более агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Индекс доллара вырос до 99,904 в начале торгов в Азии, лучшего уровня с мая 2020 года. Последний раз он составлял 99,890.

На этой неделе индекс вырос на 1,3%, что станет его самым большим ростом за месяц, подкрепленным ястребиными заявлениями нескольких политиков Федеральной резервной системы, которые призывают к более быстрому повышению процентных ставок для сдерживания быстрой инфляции.

Опубликованный на этой неделе протокол мартовского заседания ФРС показал, что «многие» участники были готовы повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов в ближайшие месяцы.

«Недавний рост индекса доллара кажется довольно устойчивым в течение оставшейся части месяца, поскольку рынки соглашаются с идеей гораздо более агрессивного поведения Федеральной резервной системы во втором квартале», - сказал Саймон Харви, глава отдела валютного анализа в MonFX.

«Однако мы считаем, что дальнейший рост доллара маловероятен без перекалибровки конечной ставки ФРС на рынках. Это в значительной степени связано с ограниченным потенциалом роста текущих цен ФРС, основанных на текущих фундаментальных показателях».

На другой стороне ралли доллара евро упал на 0,18% до нового месячного минимума в 1,0855 доллара в пятницу из-за новых санкций Запада в отношении России, поскольку Европейский союз движется к запрету на российский уголь, который должен вступить в силу с Август.

Европейский центральный банк также борется с инфляцией, но «в то время как члены ЕЦБ звучали относительно агрессивно в отношении недавнего инфляционного шока, оказывая паре EUR/USD небольшую поддержку около уровня 1,09, постоянное давление со стороны европейских цен на энергоносители и призывы к дальнейшим санкциям против экспорта российских энергоносителей в еврозону предполагает дальнейшее снижение курса евро/доллар США», - сказал Харви.

Единая валюта также была ослаблена из-за неопределенности исхода выборов во Франции, поскольку крайне правый кандидат Марин Ле Пен выигрывает в опросах, что ставит под угрозу надежды действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Однако опросы по-прежнему показывают, что Макрон впереди.

Доллар продолжил рост по отношению к японской иене, немного поднявшись до 124,23, самого высокого уровня за неделю и приблизившись к почти семилетнему максимуму прошлого месяца в 125,1.

В этом месяце иена стабилизировалась после падения в марте, но остается под давлением, поскольку США повышают процентные ставки, а Банк Японии вмешивается в рынок облигаций, чтобы удерживать ставки на низком уровне.

Незначительное снижение цен на нефть и другие сырьевые товары на этой неделе привело к тому, что сырьевые валюты, такие как австралийский и канадский доллары, взяли передышку после сильного роста в последние недели.

Фунт стерлингов был на нижней границе своего недавнего диапазона на уровне 1,30675 доллара.

На криптовалютных рынках биткойн торговался немного выше, около 43 600 долларов, недалеко от своего двухнедельного минимума в 42 742 доллара.