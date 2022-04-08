Финансовые новости
- |
- 08.04.22
- |
- 09:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс доллара приближается к 100, что является лучшей неделей за четыре года
08:54 08.04.2022 |
Доллар продолжил неуклонное восходящее движение в пятницу, достигнув нового почти двухлетнего пика по отношению к корзине валют и месячного максимума по отношению к евро, чему способствовала перспектива более агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Индекс доллара вырос до 99,904 в начале торгов в Азии, лучшего уровня с мая 2020 года. Последний раз он составлял 99,890.
На этой неделе индекс вырос на 1,3%, что станет его самым большим ростом за месяц, подкрепленным ястребиными заявлениями нескольких политиков Федеральной резервной системы, которые призывают к более быстрому повышению процентных ставок для сдерживания быстрой инфляции.
Опубликованный на этой неделе протокол мартовского заседания ФРС показал, что «многие» участники были готовы повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов в ближайшие месяцы.
«Недавний рост индекса доллара кажется довольно устойчивым в течение оставшейся части месяца, поскольку рынки соглашаются с идеей гораздо более агрессивного поведения Федеральной резервной системы во втором квартале», - сказал Саймон Харви, глава отдела валютного анализа в MonFX.
«Однако мы считаем, что дальнейший рост доллара маловероятен без перекалибровки конечной ставки ФРС на рынках. Это в значительной степени связано с ограниченным потенциалом роста текущих цен ФРС, основанных на текущих фундаментальных показателях».
На другой стороне ралли доллара евро упал на 0,18% до нового месячного минимума в 1,0855 доллара в пятницу из-за новых санкций Запада в отношении России, поскольку Европейский союз движется к запрету на российский уголь, который должен вступить в силу с Август.
Европейский центральный банк также борется с инфляцией, но «в то время как члены ЕЦБ звучали относительно агрессивно в отношении недавнего инфляционного шока, оказывая паре EUR/USD небольшую поддержку около уровня 1,09, постоянное давление со стороны европейских цен на энергоносители и призывы к дальнейшим санкциям против экспорта российских энергоносителей в еврозону предполагает дальнейшее снижение курса евро/доллар США», - сказал Харви.
Единая валюта также была ослаблена из-за неопределенности исхода выборов во Франции, поскольку крайне правый кандидат Марин Ле Пен выигрывает в опросах, что ставит под угрозу надежды действующего президента Эммануэля Макрона на переизбрание. Однако опросы по-прежнему показывают, что Макрон впереди.
Доллар продолжил рост по отношению к японской иене, немного поднявшись до 124,23, самого высокого уровня за неделю и приблизившись к почти семилетнему максимуму прошлого месяца в 125,1.
В этом месяце иена стабилизировалась после падения в марте, но остается под давлением, поскольку США повышают процентные ставки, а Банк Японии вмешивается в рынок облигаций, чтобы удерживать ставки на низком уровне.
Незначительное снижение цен на нефть и другие сырьевые товары на этой неделе привело к тому, что сырьевые валюты, такие как австралийский и канадский доллары, взяли передышку после сильного роста в последние недели.
Фунт стерлингов был на нижней границе своего недавнего диапазона на уровне 1,30675 доллара.
На криптовалютных рынках биткойн торговался немного выше, около 43 600 долларов, недалеко от своего двухнедельного минимума в 42 742 доллара.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЕС согласовал очередной пакет санкций против РФ, включающий запрет на импорт угля и закрытие доступа судов РФ в порты ЕС
ТОП-НОВОСТИ
|ООН приостановила участие России в Совете по правам человека
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс доллара приближается к 100, что является лучшей неделей за четыре года
|Золото дешевеет 8 апреля на фоне возможного повышения ставки ФРС
|Фондовые биржи Азии в основном снижаются 8 апреля
|Акции США выросли на закрытии торгов 7 апреля; Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,25%
|Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%
|Торговые сети смогут получить кредиты до 1 млрд гривен под 5%, - Минэкономики
Это интересно
|Полиция Германии закрыла русскоязычный даркнет-маркетплейс Hydra — он был одним из крупнейших в мире
|Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета
|Индия пригласила Samsung построить в стране завод по выпуску чипов – предлагаются многомиллиардные субсидии
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД