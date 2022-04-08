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Золото дешевеет 8 апреля на фоне возможного повышения ставки ФРС
08:17 08.04.2022 |
Цена на золото в пятницу утром снижается под давлением возможного дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,6 доллара, или на 0,44%, до 1929,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,12%, до 24,705 доллара за унцию.
В пятницу утром рынки оценивают комментарии главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, о том, что ФРС пока не совсем контролирует уровень инфляции и, скорее всего, будет довольно резко повышать учетную ставку. Повышение базовой процентной ставки позитивно для доллара и негативно для драгметалла.
Тем не менее, драгоценный металл все еще держится на ценовом уровне выше 1900 долларов за тройскую унцию в качестве актива-убежища при международной напряженности вокруг Украины.
"С одной стороны, золото поддерживается геополитическими рисками вокруг Украины, а с другой - все более ястребиная позиция ФРС ограничивает рост золота из-за обратной корреляции с долларом", - сказал газете Wall Street Journal аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista).
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