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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%

22:20 07.04.2022 |

Финансы

 

На майнинговые компании, акции которых торгуются на фондовых биржах, приходится 19% от общего хешрейта биткоина. Об этом говорится в отчете Arcane Research.

По наблюдениям аналитиков, доля таких майнеров в январе 2021 года составляла лишь 3%.

Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%

 

«Если в январе 2021 года в листингах бирж было всего несколько майнинговых компаний, то сейчас их 26», - подчеркнули эксперты.

Среди причин роста доли в общем хешрейте исследователи назвали «хороший доступ к капиталу», благодаря которому публичные майнинговые компании могут наращивать мощности.

«Большая часть хешрейта, генерируемого публичными майнерами, приходится на Северную Америку», - отметили в Arcane Research.

Исследователи предположили, что со временем еще больше майнинговых компаний выйдет на фондовый рынок. Это отразится на структуре хешрейта.

Ранее аналитики норвежской фирмы спрогнозировали рост вычислительных мощностей в разрезе отдельных публичных майнинговых компаний.

Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%

 
По материалам: forklog.com
 

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