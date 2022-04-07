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Доля публичных майнинговых компаний в хешрейте биткоина достигла 19%
22:20 07.04.2022 |
На майнинговые компании, акции которых торгуются на фондовых биржах, приходится 19% от общего хешрейта биткоина. Об этом говорится в отчете Arcane Research.
По наблюдениям аналитиков, доля таких майнеров в январе 2021 года составляла лишь 3%.
«Если в январе 2021 года в листингах бирж было всего несколько майнинговых компаний, то сейчас их 26», - подчеркнули эксперты.
Среди причин роста доли в общем хешрейте исследователи назвали «хороший доступ к капиталу», благодаря которому публичные майнинговые компании могут наращивать мощности.
«Большая часть хешрейта, генерируемого публичными майнерами, приходится на Северную Америку», - отметили в Arcane Research.
Исследователи предположили, что со временем еще больше майнинговых компаний выйдет на фондовый рынок. Это отразится на структуре хешрейта.
Ранее аналитики норвежской фирмы спрогнозировали рост вычислительных мощностей в разрезе отдельных публичных майнинговых компаний.
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