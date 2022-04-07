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Торговые сети смогут получить кредиты до 1 млрд гривен под 5%, - Минэкономики
Кабинет министров Украины расширил программу "5-7-9%". Торговым сетям разрешили привлекать льготные кредиты на сумму до 1 млрд гривен на один год под 5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Согласно принятому постановлению, оформить кредит смогут предприятия, у которых продукты питания составляют не менее 60% торговой площади.
Как отметили в пресс-службе, после начала войны был нарушен денежный цикл по линии производитель-переработчик-торговая сеть. В результате последние оказались в ситуации острого дефицита оборотных средств, поскольку ранее работали с отсрочкой платежа, а теперь обязаны платить за социально важные товары в течение 10 календарных дней.
В министерстве отмечают, что решение позволит обеспечить бесперебойные поставки продовольствия в магазины как крупных городов, так и маленьких поселков, что снимет проблему дефицита товаров повседневного потребления.
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