Доллар США 7 апреля дешевеет относительно евро, перешел к росту в паре с иеной

Доллар США дешевеет относительно евро и укрепляется к японской иене на торгах в четверг, валютные трейдеры оценивают опубликованный накануне протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опустился на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,03%.

В четверг курс евро к доллару составляет $1,0926 по сравнению с $1,0897 на закрытие предыдущей сессии, евро укрепился на 0,27%.

Слабость доллара относительно евро отчасти объясняется снижением доходности 2-летних гособлигаций США - в ходе торгов в четверг показатель снизился на 5,5 базисного пункта и достиг 2,445%.

Тем временем курс доллара к иене повысилась на 0,15%, до 123,98 иены с 123,79 иены по итогам предыдущих торгов.

Как следует из протокола мартовского заседания Федрезерва, многие руководители центробанка были готовы к повышению базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.), однако все-таки сделали выбор в пользу менее существенного подъема - на 25 б.п. - из-за опасений, что экономика США столкнется с негативными последствиями войны в Украине.

Кроме того, протокол показал, что ФРС намерена сокращать объем активов на балансе гораздо быстрее, чем делала это в прошлом. Руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц.