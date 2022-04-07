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Ситуация на валютном рынке наладилась – глава правления Райффайзен Банка
Ситуация на межбанковском валютном рынке наладилась, а отклонение курса гривни к доллару на наличном "черном" рынке от зафиксированного Нацбанком курса на уровне 10-20% свидетельствует об отсутствии существенных рисков, считает глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.
"Банки фактически могут приобрести валюту друг у друга только под критический импорт, но этот список достаточно широк. Экспортеры продают валюту, покупают ее под критический импорт. Да, на межбанке объемов меньше, но они есть, и все работает нормально. Все наладилось", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Писарук считает, что Национальный банк сделал абсолютно все правильно с точки зрения валютного контроля, включая все ограничения операций на валютном рынке и фиксации курса гривни.
"Да, мы всегда говорили, что в нормальных условиях плавающий гибкий курс – это правильно, но не во время войны. Все эти меры позволили в значительной степени успокоить ситуацию и обуздать ее", – пояснил глава правления Райффайзен Банка.
Говоря о наличном рынке, он отметил, что столь жесткие административные ограничения и фиксация курса в любой стране мира приведут к появлению "черного рынка", так как "такова природа". В то же время Писарук подчеркнул, что сегодняшнее отклонение курса на черном рынке от официального очень незначительное, примерно, 10-20%, тогда как в 2014-15 годах такое отклонение достигало 50-70%.
"Такое несущественное отклонение – это очень хороший знак. И объемы этого рынка невелики. Это свидетельство не только того, что меры были верны, это, прежде всего, свидетельство того, что финансовая подушка страны, которая была до войны, не сравнима с той, которая была в 2014 году", – констатировал экс-первый замглавы НБУ.
Он пояснил, что по сравнению с 2014 годом удалось накопить существеннные золотовалютные резервы, снизить дефицит госбюджета и уровень долга к ВВП.
"Когда война закончится, и постепенно ограничения будут отменяться (важно, чтобы это было постепенно), черный рынок постепенно снизится. Но еще раз подчеркну, на сегодняшний день его объемы и отклонения – они несущественны", – сказал Писарук.
Комментируя "чистую продажу" Нацанком валюты в последнее время на уровне около $600 млн, глава Райффайзен Банка просил учесть, что к спросу на валюту на покупку критического импорта прибавляется еще спрос от почти 4 млн украинцев, которые переехали за границу и там используют украинские карты.
"Но мне кажется, что на сегодняшний день этот спрос не угрожает вообще платіжному балансу Украины, еще и с учетом того, что платежный баланс состоит не только из торговых операций. Есть еще финансовый счет: фактически вся международная помощь, которая будет предоставляться Украине и уже предоставляется в виде кредитов, грантов, субсидий, средств на восстановление инфраструктуры – она добавляет к платежному балансу. С учетом такой помощи я не вижу существенных угроз", – считает Писарук.
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