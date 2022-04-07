Стоимость золота колеблется 7 апреля на разнонаправленных факторах

Цена на золото в четверг утром слабо меняется под воздействием ряда факторов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.56 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1923,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,24%, до 24,4 доллара за унцию.

С одной стороны, поддержку драгоценному металлу в четверг утром оказывает слабый доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 99,53 пункта.

С другой стороны, инвесторы продолжают обсуждать возможное дальнейшее повышение учетной ставки Федрезервом США, в случае которого доллар вырастет, а золото снизится в цене. "Агрессивные меры ФРС могут ориентировочно отправить золото ниже уровня 1900 долларов", - сообщили газете Wall Street Jounrla аналитики Oanda.