По программе «5-7-9» с начала войны банки выдали кредитов на 1,1 миллиарда

По программе «5-7-9» с 24 февраля ссуды от государственных банков на общую сумму 1,1 млрд грн получили 826 бизнесов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины в Телеграмме.

Отмечается, что из всех выданных кредитных средств по программе «5-7-9» 42% пришлось на аграрный сектор. Ими воспользовались 12 тыс. фермерских хозяйств. Вырученные средства идут на закупку удобрений, горючего, средства защиты растений.

Правительство и Нацбанк и дальше проводят с банковским сектором работу по активизации кредитной деятельности. 10 крупнейших банков заявили о выделенных лимитах на сумму 40 млрд грн, 2,3 млрд грн госбанки уже выдали фермерам.

В целом, начиная с 24 февраля, государственные банки суммарно нарастили кредитные портфели на 12,5 млрд. грн., что эквивалентно 15% прироста за 2021 год.

Как сообщалось, изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" предполагают уменьшение кредитной ставки до 0%, увеличение суммы годового дохода предпринимателя, который может претендовать на эту программу до 50 млн. евро и увеличение размера портфельных гарантий государства до 80% суммы. кредит.