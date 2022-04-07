Евро восстанавливается к доллару 7 апреля после пятидневного снижения

Курс евро в четверг утром растет к доллару в попытках отыграть потери за пять торговых дней, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 EET курс евро к доллару рос до 1,0912 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0893 доллара, курс доллара к иене опускался до 123,72 иены со 123,79 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 99,55 пункта.

На рынке европейской валюты в четверг утром наблюдается коррекционная динамика. За предыдущие пять торговых сессий евро подешевело к доллару на 2,38%. Такой динамике преимущественно способствовали геополитические риски и антироссийские санкции. Традиционно доллар считается валютой-убежищем по сравнению с евро.

В четверг трейдеры находятся в ожидании ряда макроэкономических данных по еврозоне и Германии. Аналитики полагают, что объем промышленного производства в Германии в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты прогнозируют увеличение объема розничных продаж в еврозоне в феврале в годовом выражении на 4,8%, а в месячном - на 0,6%.

Кроме того, рынки будут следить за президентскими выборами во Франции. Однако, по словам аналитиков BMO Capital Markets, которые приводит газета Wall Street Journal, евро может продолжить слабеть, даже если Эммануэль Макрон победит на президентских выборах.