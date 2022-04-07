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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Международные резервы Украины в марте выросли на 2%, до $28,1 млрд - НБУ

22:02 06.04.2022 |

Финансы, Экономика

 

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля 2022 года, согласно предварительным данным, составили $28 млрд 107,5 млн (в эквиваленте), что на 2% больше, чем на начало марта ($27,538 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в среду.

"По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,108 млрд. По итогам марта они выросли на 2%, прежде всего благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Нацбанком и платежи по обслуживанию госдолга", - поясняется в сообщении.

Регулятор отмечает, что на динамике резервов в марте отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $283 млн в эквиваленте.

Уточняется, что из них $44 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в инвалюте, $205 млн - на погашение еврооблигаций.

Вместе с тем в марте валютные поступления в пользу правительства составили $3 млрд 274 млн в эквиваленте, в том числе $1 млрд СПЗ поступил от Международного валютного фонда (МВФ), $639 млн - Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), $588 млн - от Европейского Союза, а также $111 млн и EUR312 млн - от Всемирного банка (ВБ).

Кроме того, НБУ и правительство Украины выплатили в марте $680 млн в пользу МВФ.

На динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. После вторжения российских оккупантов на территорию Украины регулятор ввел ограничения на валютном рынке для защиты финсистемы. В марте регулятор продал на валютном рынке $2,476 млрд и купил $748 млн. В целом по итогам марта объем чистой продажи валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке составил $1,728 млрд.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость сократилась на $28 млн в эквиваленте, свидетельствуют данные НБУ.

Регулятор также уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в феврале сократились на $16 млн, или на 0,09%, до $17,57 млрд.

Как сообщалось, на начало 2022 года международные резервы Украины составляли $30,941 млрд, ЧМР - $20,767 млрд.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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