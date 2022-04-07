Британское Казначейство разрешит использовать стейблкоины и выпустит NFT

Британское Казначейство объявило о планах по легализации стейблкоинов. Ведомство намерено постепенно признать их в качестве законного средства платежа.

«Стейблкоины - это вид криптоактивов, стоимость которых обычно привязана к фиатным валютам, таким как доллар, и остается стабильной. При надлежащем регулировании они могут стать более эффективной формой платежа и расширить выбор для покупателя», - пояснили чиновники.

Кроме того, Королевский монетный двор, принадлежащий Казначейству, выпустит собственные NFT. Этот шаг призван обозначить Великобританию как дружественную по отношению к криптовалютам юрисдикцию, подчеркнули в Казначействе.

«Канцлер Риши Сунак поручил Королевскому монетному двору выпустить NFT летом. Это решение показывает подход, обращенный в будущее, которому мы намерены следовать при работе с криптовалютами в Великобритании».

Помимо нормативных актов Казначейство откроет «инфраструктурную песочницу для финансового рынка». Она позволит компаниям отрасли экспериментировать и создавать инновации, а также «повысит конкурентоспособность британской налоговой системы», говорится в заявлении министерства.

Напомним, в марте FCA сообщило о расследованиях в отношении 50 компаний криптоиндустрии. Незадолго до этого регулятор объявил о намерении запретить работу биткоин-банкоматов.