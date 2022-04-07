Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 01:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Британское Казначейство разрешит использовать стейблкоины и выпустит NFT
21:17 06.04.2022 |
Британское Казначейство объявило о планах по легализации стейблкоинов. Ведомство намерено постепенно признать их в качестве законного средства платежа.
«Стейблкоины - это вид криптоактивов, стоимость которых обычно привязана к фиатным валютам, таким как доллар, и остается стабильной. При надлежащем регулировании они могут стать более эффективной формой платежа и расширить выбор для покупателя», - пояснили чиновники.
Кроме того, Королевский монетный двор, принадлежащий Казначейству, выпустит собственные NFT. Этот шаг призван обозначить Великобританию как дружественную по отношению к криптовалютам юрисдикцию, подчеркнули в Казначействе.
«Канцлер Риши Сунак поручил Королевскому монетному двору выпустить NFT летом. Это решение показывает подход, обращенный в будущее, которому мы намерены следовать при работе с криптовалютами в Великобритании».
Помимо нормативных актов Казначейство откроет «инфраструктурную песочницу для финансового рынка». Она позволит компаниям отрасли экспериментировать и создавать инновации, а также «повысит конкурентоспособность британской налоговой системы», говорится в заявлении министерства.
Напомним, в марте FCA сообщило о расследованиях в отношении 50 компаний криптоиндустрии. Незадолго до этого регулятор объявил о намерении запретить работу биткоин-банкоматов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию
|ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и другое
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Международные резервы Украины в марте выросли на 2%, до $28,1 млрд - НБУ
|Британское Казначейство разрешит использовать стейблкоины и выпустит NFT
|Кредитный портфель украинских банков в феврале-2022 сократился на 3,6%, NPL сократился на 13,2% - НБУ
|В Glassnode отметили продолжение тенденции к накоплению биткоинов среди китов
|Евро вышел в плюс к доллару 6 апреля после достижения месячного минимума
|Фондовые биржи АТР закрыли торги 6 апреля в основном в минусе на всплеске COVID-19
Это интересно
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей