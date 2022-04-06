Кредитный портфель украинских банков в феврале-2022 сократился на 3,6%, NPL сократился на 13,2% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за февраль 2022 года сократился на 3,6% – до 1,146 трлн грн, а объем неработающих кредитов (NPL) – на 13,2%, до 304,995 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ) в среду.

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в феврале снизилась до 26,60% с 29,54% месяцем ранее.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе сократился на 2,96% – до 829,915 млрд грн (в том числе объем NPL в нем сократился на 14,62%, до 261,714 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 2% - до 269,68 млрд грн (NPL сократился на 3,6%, до 42,9 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов сократился в 2,1 раза – до 19,664 млрд грн (тогда как NPL вырос на 17% – до 358 млн грн). Объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 0,9% – до 27,187 млрд грн (NPL вырос с 0 до 6 млн грн).

Согласно данным Нацбанка, по итогам февраля доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 4,3 процентных пункта (п.п.) - до 31,54%, кредитов населению – на 0,91 п.п., до 15,91%, межбанковских кредитов выросла на 1,1 п.п., до 1,82%, а доля кредитов органам госвласти выросла на 0,02 п.п., до 0,02%.

В отчете регулятора указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за февраль вырос на 1,1% – до 302,909 млрд грн (объем NPL в нем - на 3%, до 83,6 млрд грн). В то же время кредитный портфель ПриватБанка сократился на 0,6%, до 256,43 млн грн (NPL - вырос на 0,1%, до 175,65 млрд грн).

Помимо этого кредитный портфель банков с иностранным капиталом за год сократился на 13% (до 362,387 млрд грн), а с частным возрос - на 4,4% (до 224,719 млрд грн). При этом объем NPL в иностранных банках сократился в три раза (до 24,5 млрд грн), а в частных банках вырос на 4,1 (до 21,23 млрд грн).

Таким образом, по итогам февраля доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) выросла на 0,5 п.п. (до 27,11%), а в ПриватБанке – на 0,5 п.п. (до 68,5%). Кроме того доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 11,07 п.п. (до 6,75%), в банках с частным – на 0,04 п.п. (до 9,45%).