В Glassnode отметили продолжение тенденции к накоплению биткоинов среди китов

На минувшей неделе продолжилась тенденция к накоплению биткоинов среди различных участников рынка. Активный спрос предъявили институционалы, розничные инвесторы, а также компании Luna Foundation Guard и MicroStrategy.

Принимая во внимание, что майнеры добыли уже 19 млн монет из предусмотренных алгоритмом 21 млн, а накопление во много раз стало превышать эмиссию, восприятие биткоина как дефицитного актива может вновь стать актуальным, предупредили аналитики.

Темпы оттока монет с централизованных платформ усилились до 96 200 BTC в месяц, что крайне редко встречалось в исторической ретроспективе. Биржевые балансы опустились до отметок августа 2018 года, прорвав наблюдающееся с сентября 2021 года плато. Тенденция была характерна и на платформах, которые зафиксировали значительный приток монет в последние 12-24 месяцев.

Число монет на биткоин-адресах, для которых свойственно накопление, в период с 4 декабря выросло на 217 000 BTC - до рекордных 2 854 000 BTC. Аналитики в этой выборке исключили адреса бирж и майнеров, но включили кастодианов и корпораций вроде Luna Foundation Guard и MicroStrategy.

Исходя из представленных расчетов, можно получить суточный темп роста в 1800 BTC. Он вдвое превысил темпы эмиссии, при этом рынок в течение этого срока находился в понижательной тенденции и вернулся к исходным уровням лишь в предыдущие три недели.

Аналитики обратили внимание, что в накопление монет внесли свою лепту и так называемые «креветки» (адреса с балансом менее 1 BTC без учета клиентов розничных платформ). С минимума 22 января они накопили 0,58% рыночного предложения, доведя свою долю до 14,26%. Темпы превысили в 1,7 раз эмиссию.

Помимо розничных инвесторов весомый вклад в развитие тенденции внесли киты с балансами свыше 1000 BTC. В частности, Luna Foundation Guard, которая накопила 30 727 BTC.

На 12 500 BTC (до 275 236 BTC) пополнился кошелек кастодиана BitGo для выпуска «обернутой» версии цифрового золота.

Аналитики также зафиксировали приток в Purpose Bitcoin ETF в размере 5521 BTC c конца января 2022 года. Схожий тренд прослеживается и в других канадских спотовых биржевых фондах на базе первой криптовалюты. Суммарно по сектору приток составил 6594 BTC - до 69 000 BTC.