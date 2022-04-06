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Евро вышел в плюс к доллару 6 апреля после достижения месячного минимума
13:50 06.04.2022 |
Курс евро начал укрепляться к доллару, оттолкнувшись от минимума за месяц, которого достиг в ожидании новых антироссийских санкций, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.41 EET курс евро к доллару рос до 1,0913 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0915 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 123,84 иены со 123,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,01%, до 99,48 пункта.
Ранее в среду курс евро опустился до 1,0875 доллара, что является минимальной отметкой с начала марта. До этого европейская валюта дешевела к американской четыре торговых сессии подряд в ожидании новых санкций против России. Инвесторы, в частности, опасаются, что ограничения коснутся экспорта энергоносителей.
"Ожидается, что сегодня США и ЕС объявят о новом раунде санкций против России, и любые последствия для экспорта энергоносителей, вероятно, окажут давление на евро", - прокомментировал агентству Рейтер валютный стратег ING Франческо Пезоле (Francesco Pesole).
Позднее в среду трейдеры также ждут публикации протокола мартовского заседания ФРС США, рассчитывая найти в нем сигналы по дальнейшей монетарной политике американского регулятора. Участники торгов опасаются, что слишком резкое повышение ставки ФРС может замедлить рост экономики.
"Сейчас важно то, что ФРС сделает в мае и какие сигналы она посылает относительно процентных ставок в этом году, насколько больше будет повышение", - приводит агентство слова аналитика Commerzbank Антье Префке (Antje Praefcke).
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