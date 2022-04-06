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Стоимость золота умеренно падает за счёт доходности гособлигаций США
08:19 06.04.2022 |
Цена на золото в среду утром снижается под давлением роста доходности казначейских облигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6 долларов, или на 0,31%, до 1921,5 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,67%, до 24,37 доллара за унцию.
Драгоценный металл дешевеет в среду утром под давлением доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries как альтернативы для "надёжных" инвестиций, которая растет до 2,631% с уровня прошлого закрытия в 2,554%.
По мнению аналитиков Daily FX, которое приводит газета Wall Street Journal, рост доходности гособлигаций США остается проблематичным для драгметалла.
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