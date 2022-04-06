Доллар 6 апреля держится около 2-летнего максимума после комментариев главы ФРС

Доллар поднялся до самого высокого уровня почти за два года в среду после резкого скачка в одночасье на более ястребиных комментариях представителя Федеральной резервной системы, в то время как евро пострадал от перспективы новых западных санкций против России.

Индекс доллара, который измеряет курс доллара по отношению к шести основным валютам, вырос до 99,640 в начале торгов, самого высокого уровня с мая 2020 года, после чего немного снизился.

Индекс вырос на 0,5% во вторник после того, как глава ФРС Лаэль Брейнард заявила, что она ожидает, что сочетание повышения процентных ставок и быстрого исчерпания баланса приведет денежно-кредитную политику США к «более нейтральной позиции» позже в этом году, с дальнейшим ужесточением, которое последует по мере необходимости.

Брейнарда обычно считают более голубиным политиком.

«Комментарии Брейнарда являются непосредственной причиной восстановления доходности и укрепления доллара, который у нас есть», - сказал Рэй Аттрилл, глава отдела глобальной валютной стратегии Национального банка Австралии.

Доходность 2-летних облигаций США достигла самого высокого уровня с января 2019 г., доходность 5-летних облигаций - самого высокого уровня с декабря 2018 г., а базовая доходность 10-летних облигаций выросла до 2,6144%, самого высокого уровня с марта 2019 г.

«Но когда мы говорим о долларе, его трудно отделить от курса евро-доллара, учитывая его вес в индексе, а последние разговоры о расширении санкций, которые открывают плохие перспективы, не сделали евро в пользу евро. новости для экономики еврозоны», - добавил Аттрилл.

Евро стоил 1,0894 доллара, самого низкого уровня почти за месяц.

Предлагаемые санкции Европейского союза запретят покупать российский уголь и не позволят российским кораблям заходить в порты ЕС, что является частью ужесточения западных санкций против России в связи с ее почти шестинедельным вторжением в Украину.

Рост доллара имел широкую основу. В последний раз она выросла на 0,17% по отношению к японской иене до 123,84, коснувшись недельного максимума в начале торгов и вернувшись к почти семилетнему мартовскому пику в 125,1.

Банк Японии сдерживает доходность Японии, а увеличивающийся разрыв между доходностью США и Японии давит на иену.

Фунт торговался на уровне 1,30750 доллара, вернувшись к уровню 1,30 доллара в прошлом месяце, самому низкому уровню с ноября 2020 года, в то время как австралийский доллар твердо держался на уровне 0,7574 доллара, что близко к почти 10-месячному пику вторника после того, как Резервный банк Австралии сообщил о приближении повышения процентных ставок.

