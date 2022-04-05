Минфин разместил военные облигации на 5,6 миллиарда гривен

|Номер аукциона
|48*
|49*
|50*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000225791
|Доразмещение UA4000225809
|Доразмещение UA4000222509 (Ном. в ин.вал. EUR)
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|Дата размещения
|05.04.2022
|05.04.2022
|05.04.2022
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.04.2022
|06.04.2022
|06.04.2022
|Дата оплаты процентов
|22.06.2022
|02.06.2022
|Дата оплаты процентов
|21.12.2022
|01.12.2022
|Дата оплаты процентов
|21.06.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|55.00
|12.50
|Номинальный уровень доходности. %
|10.00
|11.00
|2.50
|Срок обращения (дней)
|210
|441
|239
|Дата погашения
|02.11.2022
|21.06.2023
|01.12.2022
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|782 704 000
|216 615 000
|142 156 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|782 704 000
|216 615 000
|142 156 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 498 155 000
|2 797 602 000
|410 130 000
|Количество поданных заявок. шт
|48
|18
|7
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|48
|18
|7
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|2.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|10.00
|11.00
|2.50
|Установленная доходность. %
|10.00
|11.00
|2.50
|Средневзвешенная доходность. %
|10.00
|11.00
|2.50
|Поступление в бюджет
|740 124 902.40
|223 410 212.55
|143 384 227.84
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины