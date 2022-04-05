За март на кассах магазинов украинцы получили с платежных карт около 3,8 млрд гривен, - НБУ

За март на кассах магазинов украинцы получили с платежных карт около 3,8 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк с начала войны рекомендовал торговым предприятиям предоставить возможность снятия наличных денег в торговых сетях и магазинах для обеспечения потребностей населения.

Банки и платежные системы активно поддержали эту инициативу.

Сегодня более тысячи торговых предприятий по всей Украине готовы выдавать наличные при использовании платежной карты.

По имеющейся у Национального банка информации, количество pos-терминалов, поддерживающих этот функционал, составляет не менее 35 тысяч штук.

По расчетам Национального банка объемы выдачи наличных денег из касс торговых предприятий за март этого года составили около 3,8 млрд гривен.

Всего за месяц совершено примерно 2,7 млн ​​таких операций с платежными картами.

Средний чек одной операции составил около 1400 гривен.

То есть в марте в среднем ежедневно происходило примерно 88 тысяч сделок на сумму свыше 124 млн гривен.

Такую возможность для своих клиентов настроили 25 украинских банков-эмитентов платежных карт.

В то же время свои pos-терминалы для таких операций настроили шесть банков-эквайров, а именно: Райффайзен Банк, Приватбанк, Ощадбанк, "Пивденный", Альфа-Банк (Украина) и банк "Восток".

Больше и чаще украинцы получали наличные во время расчетов в крупных торговых сетях, в частности в супермаркетах АТБ, Сильпо, VARUS, Фора, FOZZY и NOVUS.

Также для снятия наличных денег активно использовались сети аптек и АЗС.

За период действия военного состояния количество торговых предприятий, введших такую ​​возможность для своих покупателей, активно росло.

В то же время к концу марта объемы и количество таких операций постепенно снижались.

Так, на протяжении последней недели в среднем ежедневно происходило более 61 тысячи таких операций на сумму почти 90 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, в случае острой необходимости наличные граждане могут получить ее в предприятиях торговли на территории всей Украины.

Для этого нужно оплатить любую покупку платежной картой и при расчете попросить кассира снять с нее нужную сумму наличности.

Получить можно от 500 до 6000 гривен в зависимости от торгового предприятия.

Такую возможность реализуют банки вместе с платежными системами и предприятиями торговли (магазинами, АЗС, аптеками и т.п.).