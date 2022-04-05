Курс евро корректируется к доллару 5 апреля, но все еще выглядит слабо

Курс евро перешел к росту по отношению к доллару во вторник днем после четырех торговых сессий снижения, но его ближайшие перспективы неопределённы, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 12.14 EET курс евро к доллару растёт до 1,0983 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,097 доллара, курс доллара к иене опускается до 122,75 иены с уровня предыдущего закрытия в 122,78 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,08%, до 98,92 пункта.

Евро непрерывно дешевел к доллару на протяжении четырех торговых сессий. Теперь европейская валюта корректируется, хоть и сдержано. Ожидания новых антироссийских санкций ограничивают рост курса евро. Инвесторы оценивают, какое влияние окажут новые ограничение на стоимость энергоносителей, а соответственно, и в целом на рост потребительских цен.

"На данном этапе динамика евро очень жестко привязана к содержанию новых санкций, которые ЕС, вероятно, введет против России: чем больше последствий для энергетического рынка, тем сильнее влияние на евро. Подробности о любых новых санкциях могут быть опубликованы не раньше завтрашнего дня, и мы ожидаем, что евро не сможет оправится от вчерашнего снижения, если меры не окажутся более мягкими, чем ожидалось", - отметили аналитики ING, чье мнение приводит агентство Рейтер.

Доллар же относительно стабилен к евро и иене перед публикацией протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов ожидают получить сигналы о том, насколько резким будет дальнейшее ужесточение монетарной политики регулятора. По данным CME Group, большинство аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки сразу на двойной минимальный шаг Федрезерва.