НБУ сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям

Национальный банк Украины (НБУ) расширил для физических лиц ежемесячных лимит на перевод инвалюты для покупки товаров заграницей до 400 тыс. грн (в эквиваленте) при условии, что за эти деньги будут покупаться товары, необходимые для армии, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ от 4 апреля 2022 года №68, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.

Согласно документу, к таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма и обувь, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для предоставления медпомощи.

Кроме того, с целью предотвращения выведения капитала заграницу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансом временно сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней.

Указанные требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров с 5 апреля.

НБУ также вернул стандартные требования к банкам относительно проверки документов о валютных операциях и клиентах.

В то же время часть операций по-прежнему будет проверяться по упрощенной системе, в частности, операции на сумму до 400 тыс. грн, операции по проведению мобилизационных и других мероприятий, которые обеспечивают нацбезопасность и оборону, операции резидентов по исполнению обязательств, которые обеспечены госгарантиями, и операции МФО.

Кроме того, НБУ разрешил юрлицам в Украине, конечными бенефициарами которых являются резиденты стран-агрессоров, продавать безналичную инвалюту (кроме рублей обеих стран), оплачивать банку комиссии и проводить страховые выплаты за вред здоровью, жизни и имуществу.

Помимо этого разрешено переводить инвалюту для выплаты пенсий гражданам Украины, которые выехали на ПМЖ заграницу, кроме переводов в страны-агрессоры.

Документ также разрешает реализацию остатков памятных и инвестиционных монет и сувенирной продукции.