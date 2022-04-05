НБУ сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям

Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ от 4 апреля 2022 года №68, которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу.
Согласно документу, к таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма и обувь, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для предоставления медпомощи.
Кроме того, с целью предотвращения выведения капитала заграницу и недопущения возникновения макроэкономических дисбалансом временно сокращены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней.
Указанные требования будут применяться к операциям резидентов по экспорту и импорту товаров с 5 апреля.
НБУ также вернул стандартные требования к банкам относительно проверки документов о валютных операциях и клиентах.
В то же время часть операций по-прежнему будет проверяться по упрощенной системе, в частности, операции на сумму до 400 тыс. грн, операции по проведению мобилизационных и других мероприятий, которые обеспечивают нацбезопасность и оборону, операции резидентов по исполнению обязательств, которые обеспечены госгарантиями, и операции МФО.
Кроме того, НБУ разрешил юрлицам в Украине, конечными бенефициарами которых являются резиденты стран-агрессоров, продавать безналичную инвалюту (кроме рублей обеих стран), оплачивать банку комиссии и проводить страховые выплаты за вред здоровью, жизни и имуществу.
Помимо этого разрешено переводить инвалюту для выплаты пенсий гражданам Украины, которые выехали на ПМЖ заграницу, кроме переводов в страны-агрессоры.
Документ также разрешает реализацию остатков памятных и инвестиционных монет и сувенирной продукции.