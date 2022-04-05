НБУ ожидает решения европейских центробанков об открытии своп-линий и ведет переговоры с ФРС

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает решения европейских центробанков об открытии своп-линий и ведет переговоры о свопе с ФРС, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Сейчас мы ожидаем решения европейских центробанков об открытии своп-линий и ведем переговоры с ФРС. Эти средства помогут увеличить золотовалютные резервы Украины", – сказал он в интервью международной организации Toronto Center.

Глава НБУ добавил, что некоторые финучреждения блокируют денежные переводы в Украину, в частности из-за непонимания ситуации в банковской системе Украины.

"Мы просим международное банковское сообщество обеспечить условия для осуществления денежных переводов в Украину, так как стабильная работа финсистемы и удовлетворение потребностей населения остается главным приоритетом для Нацбанка", – отметил он.

Шевченко подчеркнул, что трансграничные денежные переводы украинцам от их родственников и друзей, проживающих за границей, или на специальные счета, открываемые для сбора средств на неотложные нужды государства в военное время, являются одним из важных каналов финансовой помощи жителям Украины.