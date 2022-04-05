Золото дешевеет 5 апреля на перспективах дальнейшего роста учетной ставки ФРС США

Цена на золото во вторник утром снижается, инвесторы оценивают перспективы дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,7 доллара, или на 0,29%, до 1928,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,06%, до 24,578 доллара за унцию.

Драгоценный металл дешевеет, поскольку инвесторы делают ставку на то, что ФРС США в скором времени продолжит повышение базовой процентной ставки. Это будет позитивно для национальной валюты и негативно для золота.

"Золото падает в цене в начале торгов, так как ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС оказывают давление на драгоценный металл", - прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

Кроме того, рост доходности десятилетних US Treasuries до 2,421% с уровня предыдущего закрытия в 2,412% также оказывает давление на стоимость драгоценного металла.