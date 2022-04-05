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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доллар стабилен к евро 5 апреля на неоднозначном внешнем фоне

08:15 05.04.2022 |

Финансы

 

Курс доллара во вторник утром слабо меняется к евро на разнонаправленных факторах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET курс евро к доллару снижался до 1,0968 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,097 доллара, курс доллара к иене - до 122,59 иены со 122,78 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,02%, до 98,97 пункта.

Американская валюта слабо меняется во вторник утром к евро, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию и оценивают ряд факторов. С одной стороны, они оценивают перспективы дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, что позитивно для национальной валюты.

Кроме того, доллар получает некоторую поддержку в качестве хеджфонда на фоне геополитической напряженности вокруг Украины.

С другой стороны, аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что различные потоки капитала и устойчивое ценообразование ФРС, вероятно, сделают позицию доллара более слабой.
По материалам: ПРАЙМ
 

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