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НБУ возвращает довоенный валютный финмон
21:31 04.04.2022 |
НБУ вернул стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
"Учитывая устойчивость банковской системы и вызовы военного времени, Национальный банк определил, что упрощенные требования к валютному надзору с 4 апреля 2022 будут применяться только к ряду операций", - пояснили там свое решение.
Среди них: операции резидентов и нерезидентов для проведения мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения нацбезопасности и обороны, операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены госгарантией, операции МФО и некоторые другие.
Упрощенный валютный надзор остается для операций, сумма которых не превышает 400 тыс. грн.
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