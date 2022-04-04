НБУ возвращает довоенный валютный финмон

НБУ вернул стандартные требования к банкам по проведению надлежащего анализа и проверки документов о валютных операциях их клиентов.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Учитывая устойчивость банковской системы и вызовы военного времени, Национальный банк определил, что упрощенные требования к валютному надзору с 4 апреля 2022 будут применяться только к ряду операций", - пояснили там свое решение.

Среди них: операции резидентов и нерезидентов для проведения мобилизационных и других мероприятий, определенных законами Украины, регулирующими отношения в сфере обеспечения нацбезопасности и обороны, операции резидентов по выполнению обязательств, которые обеспечены госгарантией, операции МФО и некоторые другие.

Упрощенный валютный надзор остается для операций, сумма которых не превышает 400 тыс. грн.