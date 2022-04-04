Вклады юр- и физлиц с начала войны выросли на 28,1 млрд грн – замглавы НБУ

Вклады юридических и физических лиц с начала войны по 31 марта выросли 28,1 млрд грн в эквиваленте, сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Ярослав Матузка.

"В целом объем средств клиентов вырос: по состоянию на 31 марта имеет плюс 28,1 млрд грн в эквиваленте (по средствам юридических и физических лиц во всех валютах по фиксированному курсу) по сравнению с началом войны – 24 февраля", – сказал он в интервью "Финклубу".

По его словам, гривневые вклады населения с начала войны выросли на 18%.

Он отметил, что средства вкладчиков преимущественно аккумулируются на гривневых текущих счетах, срочные и валютные вклады сокращаются.

При этом объемы средств предприятий сократились, так как значительная часть средств пошла на выплаты зарплат и налогов, а большое количество предприятий прекратило работу, добавил Матузка.

Как сообщалось, депозиты физлиц с начала этого года по начало войны сократились на 4,5%, в том числе в феврале – на 2,7%, до 687,14 млрд грн. В национальной валюте их снижение составило соответственно 4,5% и 2,7% – до 427,43 млрд грн, в иностранной – 1% и 2,8%, до 259,71 млрд грн.