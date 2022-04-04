Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.04.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|30.03
|150.0 (11.0)
|1260.0 (11.0;359)
|31.03
|250.0 (11.0)
|180.0 (11.0;358)
|01.04
|150.0 (11.0)
|730.0 (11.0; 357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.03
|149401.0 (9.0)
|-
|31.03
|141803.0 (9.0)
|-
|01.04
|143558.0 (9.0)
|-
Данные НБУ