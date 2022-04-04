Еврооблигации Украины за неделю подорожали в среднем на 12%

Цены еврооблигаций Украины за минувшую неделю выросли в среднем на 12%: после скачка почти на 18% в понедельник-вторник на новостях о украинско-российских переговорах в Стамбуле в оставшиеся три дня они растеряли почти 5% стоимости.

По информации Bloomberg, цена самых коротких бумаг с погашением в сентябре 2022 года на конец пятницы составляла 61,7% номинала, что соответствует доходности к погашению 163,4% годовых, тогда как неделей ранее ставка достигала 226,5%, а цена была 52,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2023 году котировались по ставке 67% годовых, в 2024 году – 50,3% годовых, в 2025 году – 39% и в 2026 году – 33,1%.

Ставки по бумагам с погашением в 2027-2029 годах снизились до 29,3-24,5% против 32,8-27,2% неделей ранее.

Доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2032-2033 годах снизилась за неделю на 2,3 процентных пункта (п.п.) – до 21,3-20,8%.

Облигации в евро с погашением в 2026 году котировались с доходностью 35,7%, в 2030 году – 19,4%, что соответственно на 4,2 и 2,7 п.п. ниже показателей недельной давности.

Курс ВВП-варрантов за прошедшие семь дней вырос на 19,7% и составлял на конец дня пятницы около 32% от номинала.