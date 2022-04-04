Евро дешевеет к доллару из-за антироссийских санкций

Евро дешевеет к доллару в понедельник днем, в то время как инвесторы оценивают вероятные последствия санкций по отношению к России для европейской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 EET курс евро к доллару снижается до 1,102 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене растёт до 122,61 иены со 122,49 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 98,74 пункта.

Участники торгов опасаются, что санкции по отношению к России со стороны европейских стран негативно скажется на европейской экономике, в частности, повысит стоимость энергоносителей.

"Больше санкций означает увеличение риска перебоев в энергоснабжении Европы из-за наших собственных санкций или из-за того, что Россия может стать совершенно серьезной со своими контрсанкциями, а не просто с изменением способа оплаты за газ. На мой взгляд, риск значительного ослабления евро возрастает", - отметил аналитик Commerzbank Ульрих Лёйхтманн (Ulrich Leuchtmann), чье мнение приводит агентство Рейтер.