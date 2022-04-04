Финансовые новости
- |
- 04.04.22
- |
- 11:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
По данным криптобиржи Gemini, почти половина владельцев криптовалюты впервые приобрела её в 2021 году
09:47 04.04.2022 |
Американская криптовалютная биржа Gemini провела опрос среди владельцев криптовалют из США, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Выяснилось, что почти половина опрошенных впервые купила криптовалюты в 2021 году.
В опросе приняли участие около 30 000 человек из 20 стран, данные собирались с ноября 2021 года по февраль 2022. На принятие решений о покупке заметно повлияла инфляция в ряде стран.
По степени внедрения криптовалют в повседневную жизнь лидируют Бразилия и Индонезия - 41 % опрошенных в этих странах заявили, что владеют криптовалютами, для сравнения - в США таких 20 %, а в Великобритании - 18 %.
Выяснилось, что 79 % тех, кто сообщил о приобретении криптовалют в прошлом году, сделали это для долговременных инвестиций. Люди, не владеющие криптовалютами и живущие в странах, чья валюта наиболее девальвировалась по отношению к доллару, более чем впятеро чаще заявляли о намерении приобретать криптовалюты в качестве средства защиты от инфляции. Для сравнения, только 16 % респондентов в США и 15 % в Европе считают, что криптовалютные накопления являются защитой от инфляции, в Индонезии и Индии этот показатель - 64 %. За последние пять лет индийская рупия подешевела по отношению к доллару на 17,5 %, а индонезийская рупия - на 50 % с 2011 по 2020 годы.
Только 17 % европейцев сообщили о покупке цифровых активов в 2021 году, и только 7 % из тех, кто не владеют сейчас криптовалютами, сообщили о том, что вообще намеревались покупать их в тот или иной момент. Пока неизвестно, как последние события в мире скажутся на популярности криптоактивов в регионе.
По данным Reuters, самая популярная в мире криптовалюта - биткоин, в ноябре прошлого года достигла порядка $68 000 за «монету», благодаря чему рынок криптовалют вырос до $3 трлн. По информации CoinGecko, в 2022 году он торгуется по $34 000 - $44 000, на сегодняшний день цена немногим превышает $46 000.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский: мы все ещё не получили гарантий безопасности в том виде, в котором они нам нужны
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос деоккупации Крыма должен быть решен в дипломатическом формате, возможно, через десять лет - Зеленский
|Российская сторона на переговорах с Украиной согласилась на референдум как способ получения Украиной нейтрального статуса - Арахамия
|Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров
|США и их союзники вряд ли предоставят Украине гарантии безопасности, которые она хочет - CNN
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 04.04.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 01.04.2022
|По данным криптобиржи Gemini, почти половина владельцев криптовалюты впервые приобрела её в 2021 году
|Золото дешевеет 4 апреля под давлением роста доходности гособлигаций США
|Доллар дорожает 4 апреля к евро и иене на ожиданиях дальнейшего повышения ставки Федрезерва
|Фондовые биржи АТР 4 апреля растут вслед за рынками США
Это интересно
|Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету — она сможет быстро выводить спутники на низкую орбиту
|В Китае представили ещё одну полностью местную видеокарту — она способна запускать игры и не только
|Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны
|США смогут обеспечить себя литием за счёт геотермальных источников
|Определён уровень локализации Lada и иномарок в России по итогам 2021 года
|Запчасти закончились: автовладельцы в России лишаются гарантийного ремонта
|В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana