По данным криптобиржи Gemini, почти половина владельцев криптовалюты впервые приобрела её в 2021 году

Американская криптовалютная биржа Gemini провела опрос среди владельцев криптовалют из США, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Выяснилось, что почти половина опрошенных впервые купила криптовалюты в 2021 году.

В опросе приняли участие около 30 000 человек из 20 стран, данные собирались с ноября 2021 года по февраль 2022. На принятие решений о покупке заметно повлияла инфляция в ряде стран.

По степени внедрения криптовалют в повседневную жизнь лидируют Бразилия и Индонезия - 41 % опрошенных в этих странах заявили, что владеют криптовалютами, для сравнения - в США таких 20 %, а в Великобритании - 18 %.

Выяснилось, что 79 % тех, кто сообщил о приобретении криптовалют в прошлом году, сделали это для долговременных инвестиций. Люди, не владеющие криптовалютами и живущие в странах, чья валюта наиболее девальвировалась по отношению к доллару, более чем впятеро чаще заявляли о намерении приобретать криптовалюты в качестве средства защиты от инфляции. Для сравнения, только 16 % респондентов в США и 15 % в Европе считают, что криптовалютные накопления являются защитой от инфляции, в Индонезии и Индии этот показатель - 64 %. За последние пять лет индийская рупия подешевела по отношению к доллару на 17,5 %, а индонезийская рупия - на 50 % с 2011 по 2020 годы.

Только 17 % европейцев сообщили о покупке цифровых активов в 2021 году, и только 7 % из тех, кто не владеют сейчас криптовалютами, сообщили о том, что вообще намеревались покупать их в тот или иной момент. Пока неизвестно, как последние события в мире скажутся на популярности криптоактивов в регионе.

По данным Reuters, самая популярная в мире криптовалюта - биткоин, в ноябре прошлого года достигла порядка $68 000 за «монету», благодаря чему рынок криптовалют вырос до $3 трлн. По информации CoinGecko, в 2022 году он торгуется по $34 000 - $44 000, на сегодняшний день цена немногим превышает $46 000.



