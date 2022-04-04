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Золото дешевеет 4 апреля под давлением роста доходности гособлигаций США
08:28 04.04.2022 |
Цена на золото в понедельник утром снижается под давлением роста доходности гособлигаций США, инвесторы также оценивают перспективы повышения учетной ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.51 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,8 доллара, или на 0,3%, до 1917 долларов за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,17%, до 24,695 доллара за унцию.
В понедельник утром стоимость драгоценного металла снижается на фоне роста доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 2,414% с уровня предыдущего закрытия в 2,375%.
Кроме того, рынки продолжают оценивать сильные данные по рынку труда в США, которые повысили ожидания дальнейшего повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США. Безработица в стране в марте снизилась до 3,6% с 3,8% в феврале, аналитики ожидали снижения лишь до 3,7%.
По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл находится под давлением сильного отчета о занятости в США, который укрепил аргументы ФРС в пользу агрессивного повышения ставок для сдерживания инфляции.
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