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Доллар дорожает 4 апреля к евро и иене на ожиданиях дальнейшего повышения ставки Федрезерва
08:24 04.04.2022 |
Курс доллара к евро и иене растет в понедельник утром на ожиданиях дальнейшего повышения базовой ставки ФРС США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.39 EET курс евро к доллару снижался до 1,1048 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1053 доллара. Курс доллара к иене рос до 122,59 иены со 122,49 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 98,58 пункта.
Американская валюта получает поддержку от ожиданий дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы США. В среду будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС, в котором инвесторы рассчитывают найти подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.
Кроме того, валютные трейдеры продолжают оценивать макроэкономические данные, опубликованные в пятницу. Так, безработица в США в марте снизилась до 3,6% с уровня февраля в 3,8% - лучше прогнозов. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 431 тысячу.
"На предстоящей неделе индекс доллара должен получить хорошую поддержку. Обнародованный в прошлую пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США должен оставить ФРС уверенность в том, что она может продолжить агрессивное повышение ставок", - заявили газете Wall Street Journal аналитики Westpac.
По мнению экспертов, индекс доллара в ближайшие недели может преодолеть психологический рубеж в 100 пунктов.
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