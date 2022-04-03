Китайский центробанк расширил пилот цифрового юаня на новые регионы

Народный банк Китая (НБК) сообщил, что к пилотной программе по тестированию официальной цифровой валюты присоединятся ещё несколько регионов страны, включая восточную провинцию Чжэцзян, которая в конце года примет Азиатские игры.

Как заявили в НБК, ведомство собирается активнее продвигать программу исследования и разработки электронного юаня или e-CNY, поэтому масштабы пилотного проекта будут последовательно расширяться: к 10 крупным городам, где тестирование уже проводится, добавятся города Тяньцзинь, Чунцин, Гуанчжоу, Фучжоу, Сямынь, а также шесть городов прибрежной провинции Чжэцзян - включая столицу региона Ханчжоу, в которой пройдёт Азиада.

Китайский центробанк активно продвигает цифровой юань и не упускает случая расширить пилотную программу. Хорошей возможностью могли стать Олимпийские игры, на которых e-CNY был официальным платёжным средством, однако инициатива сорвалась из-за пандемии, в связи с которой число гостей на мероприятии было существенно ограничено. В итоге электронной валютой были вынуждены пользоваться местные жители - на время Олимпиады популярные в Китае платёжные средства в торговых точках близ спортивных объектов были отключены. И это оказалось весьма невыгодным для системы Visa - официального партнёра мероприятия.



