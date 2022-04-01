Депозиты до конца войны будут гарантировать на 100%, после – в пределах 600 000 грн

Верховная Рада ввела 100%-ую гарантию по банковским депозитам на период военного положения. После войны государственная гарантия по вкладам составит 600 000 грн - в три раза больше, чем сейчас. Законопроект №5542-1 депутаты приняли в целом на пленарном заседании в пятницу 298 голосами "за".

Полная гарантия по депозитам была предложена президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года.

Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц публично поддержали инициативу президента, но только на период действия военного положения.

"100%-ая гарантия по депозитам физических лиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений, ведь государство гарантирует каждому гражданину возврат его средств в полном объеме. Введение 100% гарантии на банковские вклады на период действия военного положения - это дополнительный механизм поддержки банков", - сообщили регуляторы.

Этот же законопроект предусматривает присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), что после войны приведет к отмене 100%-ной гарантии на вклады населения в этом банке.

Раньше Ощадбанк был единственным украинским банком, вклады в котором гарантировались государством в полном объеме, независимо от суммы. "Особый" статус Ощадбанка был прописан в ст. 57 Закона "О банках и банковской деятельности". Банк не являлся участником Фонда гарантирования вкладов физлиц и не отчислял ему регулярные сборы, за счет которых выплачиваются вклады в ликвидированных банках.