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Остаток средств на корсчетах банков 01.04.22
10:02 01.04.2022 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|1 марта
|123971.5
|2 марта
|116173.4
|3 марта
|113195.1
|4 марта
|85825.8
|7 марта
|68252.9
|8 марта
|75402.1
|9 марта
|49371.1
|10 марта
|59152.5
|11 марта
|75557.9
|12 марта
|69982.5
|14 марта
|81372.6
|15 марта
|65623.0
|16 марта
|60655.9
|17 марта
|58175.9
|18 марта
|57023.5
|21 марта
|57478.6
|22 марта
|52666.2
|23 марта
|60506.2
|24 марта
|52042.4
|25 марта
|45003.4
|28 марта
|53170.6
|29 марта
|44435.0
|30 марта
|43362.9
|31 марта
|42468.0
|1 апреля
|47720.8
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 1 апреля - 29,2549 грн
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