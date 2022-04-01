Курс евро 1 апреля незначительно растет к доллару перед выходом статистики о потребительских ценах в еврозоне

По состоянию на 8.11 EET курс евро к доллару рос до 1,1167 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1165 доллара, курс доллара к иене - до 122,61 иены со 121,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,17%, до 98,48 пункта.

Позднее в пятницу Евростат опубликует предварительные данные о потребительских ценах в еврозоне. Аналитики полагают, что по итогам марта годовая инфляция в блоке стран евро ускорилась до 6,6% с 5,9% в феврале.

Кроме того, до открытия торгов на американских площадках валютные трейдеры будут оценивать статистику по безработице в США, которая, согласно прогнозам, снизилась в марте до 3,7% с 3,8% месяцем ранее. Также ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны в прошлом месяце выросло на 490 тысяч после увеличения на 678 тысяч в феврале.