Финансовые новости
- |
- 31.03.22
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В ЕС напомнили об угрозе криптовалют для финансовой стабильности
Евросоюзу необходимо быстро принять законопроект о регулировании криптовалют MiCA, который устранит риски для финансовой стабильности от популяризации криптоактивов. Об этом говорится в докладе по итогам заседании Европейского совета по системным рискам (ESRB).
«Появление новых учреждений и использование новых финансовых продуктов, некоторые из которых быстро завоевали популярность. В частности, криптоактивы и стейблкоины могут представлять риски для финансовой стабильности», - сообщается в документе.
В ответ на призыв Еврокомиссии проработать необходимые изменения в законодательстве ESRB в ближайшие недели представит пояснительную записку с обзором макропруденциальной системы банковского сектора.
В частности, специалисты ответят на вопрос о достаточности инструментария для смягчения системных рисков, в том числе от криптовалют, с оценкой необходимости их расширения.
В ESRB допустили, что меры должны распространяться не только на традиционные учреждения, но и на бигтех и финтех-компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ЕС напомнили об угрозе криптовалют для финансовой стабильности
|Курс евро снижается к доллару 31 марта после выхода статистики
|Оборот на валютном рынке с начала войны сократился в 4-5 раза – НБУ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.03.22
|Фондовые биржи АТР 31 марта закрылись в основном снижением
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.03.22
Это интересно
|Renault думает, кому передать долю в «АвтоВАЗе»
|SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год
|Крупнейший банк Великобритании начнёт использовать квантовые технологии IBM
|Мошенники разместили в Play Маркете фальшивое приложение «Россграм»
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
|NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году