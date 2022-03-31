В ЕС напомнили об угрозе криптовалют для финансовой стабильности

Евросоюзу необходимо быстро принять законопроект о регулировании криптовалют MiCA, который устранит риски для финансовой стабильности от популяризации криптоактивов. Об этом говорится в докладе по итогам заседании Европейского совета по системным рискам (ESRB).

«Появление новых учреждений и использование новых финансовых продуктов, некоторые из которых быстро завоевали популярность. В частности, криптоактивы и стейблкоины могут представлять риски для финансовой стабильности», - сообщается в документе.

В ответ на призыв Еврокомиссии проработать необходимые изменения в законодательстве ESRB в ближайшие недели представит пояснительную записку с обзором макропруденциальной системы банковского сектора.

В частности, специалисты ответят на вопрос о достаточности инструментария для смягчения системных рисков, в том числе от криптовалют, с оценкой необходимости их расширения.

В ESRB допустили, что меры должны распространяться не только на традиционные учреждения, но и на бигтех и финтех-компании.



